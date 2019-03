Avellino, odissea calendario: negato l'anticipo con la Vis Artena

di Marco Ingino

Il tentativo di giocare d'anticipo è andato a vuoto. Domenica pomeriggio, dopo aver assistito a Città di Anagni-Vis Artena (0-1), il direttore sportivo dei lupi, Carlo Musa, ha chiesto ai dirigenti rossoverdi di poter anticipare al sabato la sfida in programma all'Andrea Caslini di Colleferro. La richiesta, avallata pure dal presidente Roberto Matrigiani della Vis Artena, era motivata soprattutto da due ragioni: la prima, con tre gare all'orizzonte in sette giorni (Vis Artena, Racing Aprilia e Ostiamare), era legata alla possibilità di avere ventiquattro ore in più di riposo in vista della sfida di mercoledì prossimo contro la squadra di Patti, Olivera e Corvia; la seconda, di evitare il disagio di poter disporre dello spogliatoio del Caslini solo un'ora prima del match. Alle 11 di domenica mattina, infatti, il Colleferro che gestisce lo stadio comunale giocherà in casa una sfida valida per il campionato di Eccellenza. L'accordo sulla parola tra Avellino e Vis Arterna, però, è saltato per l'indisponibilità della struttura dal momento che, sabato pomeriggio, sono già in programma altre gare del settore giovanile. Giocherà, invece, in posticipo di mezz'ora (domenica alle 15) il Lanusei su richiesta del Castiadas. La Lega Nazionale Dilettanti, non essendoci l'obbligo della contemporaneità se non nelle ultime 4 giornate, ha accettato la richiesta senza batter ciglio.



