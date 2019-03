Avellino di rigore con l’Ostiamare: Sforzini timbra la quinta di fila

di Titti Festa

Vincere la quinta partita consecutiva e non riuscire a gioire, ad esaltarsi ma al contrario avere sempre quel senso di frustrazione che non molla, non va mai via. L’Avellino batte l’Ostiamare per uno a zero con rigore di Sforzini, il Lanusei però non si ferma (vittoria per 1-0 contro l’Aprilia) e a cinque giornate dalla fine si tiene strettissimi i sette punti di vantaggio dai biancoverdi. In campo la stanchezza, mentale e fisica, si sente e si vede. L’obiettivo ora è quello di continuare a correre e a vincere fino all’ultimo, per non avere nessun rimpianto. Domenica poi i lupi sono attesi dal Trastevere (secondo a pari punti, 68): chi vince sigilla il secondo posto e continua a mettere ansia alla capolista.

