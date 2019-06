Avellino, Paponi è più lontano: la Juve Stabia verso la conferma

di Marco Ingino

Stavolta non sono ammessi altri rinvii. Quella che si è aperta sarà la settimana degli annunci. I primi comunicati diramati dall'ufficio stampa del club saranno quelli delle conferme di Carlo Musa e Giovanni Bucaro. Successivamente, nel corso della prima conferenza stampa della stagione, sarà presentata la campagna abbonamenti, la sede del ritiro e svelati i programmi di una società che si darà pure un'organizzazione diversa per affrontare il suo primo anno tra i professionisti. Non cambieranno i compiti di Carlo Musa che resterà il responsabile unico del mercato. Il 29enne direttore sportivo rientrerà questa mattina in città dalla sua Roma dove ha continuato, pure nel week end, a portare avanti una serie di trattative.



Nella sua canna ci sono una serie di colpi pronti per essere esplosi. A furia di tergiversare, però, rischia di dover disinnescare qualche cartuccia per il dispiacere dello stesso Giovanni Bucaro che è costantemente informato sull'evoluzione del mercato. Ieri, ad esempio, si è improvvisamente complicata la pista che porta a Daniele Paponi, 31enne attaccante che con i suoi 12 gol ha trascinato la Juve Stabia alla promozione in B. Il bomber di Ancona, messo in lista di sbarco dalle vespe che aveva persino salutato con un post sui social, dopo la conferma di Caserta (saltato il passaggio al Frosinone) sullo scanno gialloblù potrebbe clamorosamente restare un altro anno a Castellammare.



