Avellino, prossima meta cercasi: con la Pergolettese forse a Perugia

L'attesa regna sovrana. Quando finirà non si sa. Come per lo spareggio contro il Lanusei anche conoscere quale sarà lo stadio che ospiterà la semifinale della poule scudetto resta un enigma. Dalla Lega Nazionale Dilettanti non sono arrivate ancora comunicazioni ufficiali. Di certo c'è la data: venerdì prossimo, l'orario che è quello delle 18.30 e l'avversario che è la Pergolettese. Il resto è tutto un punto interrogativo. In pole position c'è Perugia e lo stadio Renato Curi. Come sempre da ieri è cominciato lo scambio di notizie tra Lega Nazionale Dilettanti e le questure delle due città interessate ovvero Avellino e Crema, per capire quanti tifosi si muoveranno per seguire la propria squadra del cuore. Non ci sarà certo l'esodo di Rieti considerando che in palio non c'è la serie C, ma in realtà l'intenzione della Lega è quella di far svolgere anche la finale della poule scudetto, prevista per domenica, sempre nell'impianto della città perugina. Bisognerà però attendere l'ok da parte della Prefettura. Lo stadio alternativo potrebbe essere quello di Grosseto, il Carlo Zecchini o il Marcello Melani di Pistoia, mentre l'altra semifinale, quella tra Lecco e Cesena, potrebbe giocarsi a Gubbio. Ma siamo sempre nel campo delle ipotesi fin quando non arriverà un comunicato ufficiale, atteso per lunedì mattina.



