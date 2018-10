Avellino, rebus al centro: senza Matute resta una voragine

di Marco Ingino

Se per Aristotele la virtù sta sempre nel mezzo, per Archimede Graziani i problemi di formazione da risolvere stanno, quasi esclusivamente, nel cerchio di centrocampo. Lì nel mezzo come canta Ligabue, infatti, l'assenza del mediano Matute ha domenica scorsa aperto una voragine in cui i centrocampisti dell'Atletico si sono infilati. Lì nel cuore del gioco, dove quasi sempre si decidono le partite, domani contro il Lanusei al Partenio mancherà ancora il camerunense e, come se non bastasse, Acampora non è al meglio.



L'ex Pavia, assente nei primi due giorni di allenamenti per un'influenza, è rientrato ieri in gruppo ma è apparso debilitato. Per caratteristiche tecniche, Acampora è l'unico centrale rimasto in rosa, oltre all'ex stabiese Matute, in grado di strappare e cucire la trama del gioco con una certa velocità. Per questa ragione la sua presenza appare indispensabile. A far lievitare le percentuali di un suo impiego è pure la costatazione che Buono e Gerbaudo, altri due centrocampisti centrali a disposizione, hanno caratteristiche offensive simili. Un bel rebus per Archimede Graziani chiamato pure a risolverlo collocando quattro under sullo scacchiere dei primi undici da schierare contro il Lanusei.



Il 4-2-3-1 sperimentato con successo contro il Cassino potrebbe essere riproposto domani contro la squadra sarda che attualmente precede di un punto in classifica i biancoverdi. Il condizionale resta d'obbligo anche perché ieri Graziani ha mischiato le carte provando varie soluzioni. Quella su cui ha insistito di più prevede una linea difensiva con Mithra a destra, Morero e Dondoni (favorito su Mikhaylovskiy) centrali, e Parisi a sinistra. Davanti al pacchetto arretrato si sono alternati Buono e Acampora al fianco di Gerbaudo con Tribuzzi e Tompte sugli esterni, De Vena e Ventre alle spalle di Sforzini. In questo contesto, con tre under in mediana e uno in difesa, l'attacco resterebbe ad esclusivo appannaggio dei due bomber titolari. Diversamente, dovesse Graziani decidere di dare fiducia ad Acampora, camaleonticamente il modulo tornerebbe all'originale 4-4-2 con Nocerino impiegato nuovamente a destra (al posto di Mithra) e uno tra Tompte e Mentana in attacco al posto di De Vena. La quarta ipotesi, quella che vedeva Carbonelli impiegato a sinistra davanti a Parisi, invece, è stata accantonata ieri pomeriggio perché l'ex Primavera dell'era Taccone ha lasciato anzitempo l'allenamento per un lieve affaticamento all'adduttore della coscia destra. Nella rifinitura di questa mattina si capirà se sarà arruolabile almeno per la panchina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO