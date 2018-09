Avellino, rebus Sforzini: visite ok ma non c'è intesa sull'ingaggio

di Alfonso D'Acierno

È il momento in cui le scelte di mercato vanno ben ponderate, senza prendere decisioni affrettate e, soprattutto, valutando con attenzione gli ultimi tasselli da inserire in organico.



Ecco perché, prendere giusto per riempire, non può e non deve essere la politica del direttore sportivo biancoverde Carlo Musa, che anzi in queste ultime due settimane in cui resta aperta la finestra trasferimenti dei dilettanti, ha l'obbligo di inserire calciatori in grado di far compiere il definitivo salto di qualità ad una squadra che ha il compito di recitare un ruolo da protagonista nel massimo campionato dilettantistico. All'appello mancano una prima punta ed un difensore centrale over, oltre a qualche under per completare il pacchetto dei dodici fuori quota utili per affrontare il campionato di serie D.



Per il difensore centrale manca solo l'ufficialità, come del resto per la totalità dell'organico, ma ormai da giorni è stato raggiunto l'accordo con Danilo Piroli (89), svincolatosi dall'Arzachena con cui nella scorsa stagione ha disputato 30 presenze in serie c mettendo a referto anche un gol.



Diverso il discorso che riguarda invece l'attaccante. Anche con Ferdinando Sforzini (84), ormai da giorni, è stato intrapreso un dialogo e, a quanto pare, nella serata di ieri ha anche sostenuto le visite mediche, le quali avrebbero attestato una perfetta guarigione dai guai fisici che lo hanno falcidiato negli ultimi anni. A questo punto resta da capire se è lui la cosiddetta punta vera adatta a soddisfare le esigenze tattiche di Archimede Graziani. Stando a quanto carpito negli ultimi tempi, però, l'affare sembrerebbe in dirittura d'arrivo, anche perché, lo stesso direttore sportivo Musa, aveva fatto intendere che la trattativa per l'attaccante sarebbe stata conclusa in questa settimana. Essendo, quella con Sforzini, in una fase del tutto avanzata è facilmente ipotizzabile che, salvo colpi di scena, è lui l'indiziato principale per dare peso al reparto offensivo biancoverde.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO