L'Avellino spera nella serie C e prende il baby Scarf dal Napoli

Marco Ingino

Nel cantiere della società sportiva Calcio Avellino i lavori hanno subito un momentaneo rallentamento grazie a due piacevoli imprevisti: rinvio della sfida di coppa Italia contro il Nola, concordato con la società bianconera a data da destinarsi, e incertezza della categoria.



Nell'annullare la conferenza stampa di ieri, la dirigenza ha ammesso che «oltre al perfezionamento dei tesseramenti si resta in attesa dell'ufficializzazione della categoria». Un'ammissione di speranza alla luce del caos in cui è piombato il calcio italiano con l'associazione calciatori che ha fatto blocco insieme alla Lega di serie C e quella Dilettanti. Qualcosa di più, come ammesso da Carlo Musa, si saprà quest'oggi al termine della riunione della Lega di C. In ogni caso se a Bari e Messina restano con attenzione alla finestra in attesa di un clamoroso ripescaggio in serie Lega Pro, pur senza farsi illusioni, in Irpinia non si escludono sorprese.



Di riflesso, soprattutto nell'allestimento della batteria over, si è preferito congelare qualche risposta dal momento che la prospettiva cambierebbe in maniera radicale. Nel frattempo a Casa Reale di Sturno gli sbarchi di agenti e calciatori si susseguono in maniera vertiginosa con Carlo Musa incollato al tavolo delle trattative da dove, in alcune circostanze, i calciatori passano direttamente al campo del Castagneto. Non a caso mentre la mattina si sono allenati in 8, nel tardo pomeriggio il gruppo è arrivato a contare 14 unità. Vestiti di bianco, in attesa dell'arrivo del materiale sportivo ufficiale griffato Joma e dell'ufficializzazione, ci sono gli ex uessini Antonio Pizzella, portiere del 2001, i centrocampisti Tommaso Carbonelli (2000) e Duilio Evangelista (1995), gli attaccanti Patrick Moreschini(2001) e Luigi Mentana (1999).



