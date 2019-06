L'Avellino non si ferma mai: è campione d'Italia dei dilettanti

Allo stadio Renato Curi di Perugia è andato in scena l'ultimo atto della stagione 2018-2019 del Campionato di Serie D, per l'assegnazione dello Scudetto di categoria. A contendersi il titolo detenuto dalla Pro Patria, si sono affrontate Lecco e Avellino. Ha vinto ai rigori l'Avellino riportando il titolo in Campania dopo sei anni dall'ultimo successo dell'Ischia Isolaverde.



La squadra irpina del tecnico Giovanni Bucaro era arrivata all'appuntamento con uno score di 17 successi nelle ultime 18 partite e dopo lo spareggio-promozione vinto contro il Lanusei. Nella Final Four in semifinale i lupi irpini avevano superato la Pergolettese a Gubbio per 3-0 mentre il Lecco aveva battuto per 2-0 il Cesena, a Foligno. L'ultimo capitolo della tre giorni umbra, di fronte ai presidenti Cosimo Sibilia della Lega Nazionale Dilettanti e Francesco Ghirelli della Lega Pro, ha visto prevalere i biancoverdi al termine di una partita finita 1-1 nei 90' regolamentari. Al vantaggio lombardo firmato al 10' da Capogna, rispondeva per gli irpini Morero appena quattro minuti. Dagli undici metri sono bastate le reti ancora di Morero e di Di Paolantoni per chiudere la contesa a fronte degli errori del Lecco che hanno fallito tutti e quattro i tentativi.

