Avellino, testa all'Albalonga: scocca l'ora di Ciotola e Gerbaudo

di Marco Ingino

Il sorso al primo ed unico calice della Coppa Italia di serie D ha lasciato l'amaro in bocca soprattutto ad Archimede Graziani. Il tecnico di Carrara, alla ripresa degli allenamenti, ha tenuto a rapporto la squadra per settanta minuti. Senza fare drammi, ma con una disanima attenta al videotape del match perso contro il Nola, l'ex trainer del Lanusei ha chiesto ai suoi ragazzi di far tesoro della prima esperienza negativa maturata al Partenio-Lombardi.



Sviluppando spesso l'azione d'attacco in ampiezza, con due esterni abbastanza larghi, Graziani ha evidenziato l'alto rischio che si corre quando l'avversario conquista palla e innesca la ripartenza. Contro il Nola è capitato spesso che gli avversari siano riusciti a ritrovarsi facilmente dalle parti di Lagomarsini. Interessati alla lezione in maniera particolare sono stati gli under Nocerino, Patrignani, Parisi, Scarf, Tribuzzi e Tompte. Saranno loro, infatti, ad occupare per la maggior parte del tempo le corsie laterali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO