Avellino, Zullo all'improvviso: torna il difensore della promozione

Ritorno al futuro. È quello che spera di fare Walter Zullo, difensore centrale che nel 2013 fu tra i protagonisti della cavalcata dalla Lega Pro alla B nell'Avellino di Massimo Rastelli.



Il 29enne di Apice, che nella stagione della promozione realizzò un gol decisivo su punizione nella vittoria per 2 a 3 a Gubbio, ha ieri pomeriggio firmato un contratto di soli tre mesi con il club di Gianandrea De Cesare. In realtà nello spogliatoio del Partenio-Lombardi l'ex centrale di Cremonese, Como, Monza e Pistoiese con un passato persino nell'under 21 aveva già rimesso piede dallo scorso 8 gennaio. Infortunatosi l'undici maggio del 2018 con la maglia della Pistoiese nello spareggio playoff contro la Carrarese, Zullo è reduce da 9 mesi di calvario passati tra operazioni, fisioterapie ed esercizi di riabilitazione. Un periodo buio che è riuscito a mettersi alle spalle anche grazie al medico sociale biancoverde, Gennaro Esposito, e al preparatore, Pietro La Porta. Entrambi lo hanno preso in consegna in questi mesi delicati che Zullo ha superato brillantemente finendo addirittura per convincere il club irpino a metterlo sotto contratto. In realtà la sua firma ha anche un valore precauzionale dal momento che, da qualche giorno, il coriaceo centrale di Apice (è alto 1,88 cm) è tornato arruolabile disputando le prime partitelle. Ecco perché, pure per ragioni assicurative, scadendo domani il termine ultimo per tesserare un ex professionista, l'Avellino ha preferito mutargli lo status, passato da ospite a tesserato. Per Zullo, quindi, ci saranno tre mesi per ipotecare un futuro in biancoverde anche se attualmente, nella gerarchia dei difensori, parte dietro Morero, Dionisi, Dondoni e Capitanio. Da parte il nuovo numero quattro biancoverde (è la maglia che ha scelto) è super motivato anche perché non vede l'ora di riassaporare il clima agonistico in una piazza che, sei anni fa, lasciò a malincuore dopo aver accarezzato a lungo la possibilità di essere confermato pure in serie B.



