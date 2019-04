Avellino, tutti a Trastevere: Bucaro con il rebus De Vena

di Marco Ingino

Con qualche acciacco di troppo, ma pure una voglia matta di ipotecare almeno il secondo posto, l'Avellino di Giovanni Bucaro si prepara ad affrontare il Trastevere che all'andata inflisse l'unica sconfitta interna di questa stagione agli irpini. Il 4 a 1 rifilato dagli uomini di Fabrizio Perrotti alla squadra biancoverde costò la panchina ad Archimede Graziani, tra gli artefici in negativo del terreno perso nel girone di andata da una squadra che con Bucaro al timone ha recuperato il gap di sette punti dal Trastevere ma, paradossalmente, accusa lo stesso distacco dalla capolista Lanusei lanciata a tutto gas sul rettilineo finale. Di conseguenza, pure per dare un senso alla sua stagione e non deludere i tifosi al seguito, l'Avellino è condannato a vincere le ultime sei gare della stagione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO