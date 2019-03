Avellino, dentro i secondi: Bucaro si affida a Ciotola e De Vena

di Marco Ingino

Dal riposo forzato di ventuno giorni, trascorsi senza partite ufficiali, ai lavori forzati di tre gare da disputare nell'arco di una settimana. Per Giovanni Bucaro e i suoi ragazzi la prospettiva è mutata nell'arco di 24 ore. Senza avere nemmeno il tempo di smaltire la fatica per il match vinto a Colleferro, la squadra si è ritrovata al Partenio-Lombardi per prepararsi alla sfida di domani (fischio d'inizio alle 14.30) contro il Racing Aprilia. Un appuntamento rinviato due volte per la partecipazione dell'under Riccardo Lapenna al Viareggio Cup che ha creato non pochi problemi ai biancoverdi costretti a programmare un inevitabile, quanto rischioso, turnover.



