Avellino, tutto sul Trastevere: «In palio un pezzo di stagione»

di Annibale Discepolo

Buona la terza. Di Daniele Cinelli. E pure quinta vittoria di fila dell'Avellino. Serve a tenere accesa la speranza nel gran salto finale, anche se però sul campo le concorrenti continuano come d'altronde i lupi, a non toppare. Come il Lanusei e il Trastevere, prossimo avversario dei biancoverdi che faranno visita ai capitolini domenica prossima per una sfida che vale la piazza d'onore. Di cui, per ora, né Bucaro che era squalificato, né Cinelli, per motivi che non è dato sapere, ma di certo non è un caso, non parlano. La causa: una questione di carattere organizzativo di rientro nelle rispettive città di appartenenza per ricaricarsi, anche se solo per un giorno, prima di iniziare questo benedetto maledetto rush finale che domenica ha il primo scoglio: lo scontro diretto col Trastevere.



