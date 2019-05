Avellino vola verso lo scudetto: De Vena abbatte anche il Picerno

di Marco Ingino

L'Avellino non la smette più di vincere. Per la tredicesima volta consecutiva i biancoverdi sono usciti con le mani alzate verso il cielo. Per nulla appagati dalla vittoria del campionato, arrivata dieci giorni fa nello spareggio contro il Lanusei a Rieti, i ragazzi di Bucaro si sono tolti anche la soddisfazione di eliminare dalla competizione della Poule Scudetto prima il Bari e poi il Picerno. In entrambe le occasioni la firma sul match l'ha messa Alessandro De Vena, attaccante partenopeo che con il colpo di testa di ieri in Basilicata ha toccato quota 23. Un record personale che potrebbe pesare come un macigno sulla riconferma anche perché adesso in Irpinia si sogna addirittura il tricolore. Lo scudetto, quello dei dilettanti, sarà in palio il 31 maggio e il 2 giugno in una location che la Lega Nazionale dovrà indicare nei prossimi giorni. Firenze, Pistoia e Pisa, per ragioni logistiche visto che sono in gara anche Lecco, Cesena e Pergolettese, restano le sedi più papabili per immaginare una nuova invasione biancoverde.



