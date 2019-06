Avellino, è il giorno di Musa: faccia a faccia con De Cesare

di Marco Ingino

La fase uno, quella relativa all'iscrizione al campionato, si è chiusa ieri mattina negli uffici della Lega di serie C di Firenze. A consegnare i documenti ufficiali, già spediti per posta certificata nella giornata di sabato, sono stati Sandro e Luigi Iuppa. Alle 13.20 la loro missione è stata dichiarata compiuta dallo stringato comunicato stampa che ha annunciato l'iscrizione al prossimo campionato. Come promesso, quindi, da oggi dovrebbe aprirsi la fase due con l'ufficializzazione del direttore sportivo, dell'allenatore, della sede del ritiro e dei primi movimenti di mercato. Salvo imprevisti, sempre dietro l'angolo, in serata è attesa la sospirata fumata bianca che Carlo Musa e Giovanni Bucaro non vedono l'ora di vedere spuntare dal comignolo di casa Avellino. Diversamente, a cinque giorni dalla conclusione del loro vincolo contrattuale, da lunedì saranno entrambi dei disoccupati o degli abusivi al lavoro se avranno ancora fede. Insomma, l'attesa inizia a farsi snervante anche per Calo Musa che ha rinviato a questa mattina il suo rientro in città da Roma dal momento che per ieri non gli era stato confermato alcun incontro con la dirigenza. Salvo imprevisti nella mutevole agenda di Gianandrea De Cesare, il confronto definitivo di questa sera in città, alla presenza del presidente Claudio Mauriello, sarà quello risolutivo. Da più parti la conferma del 29enne operatore di mercato capitolino, che ripartirebbe immediatamente da Giovanni Bucaro, è data per scontata.



