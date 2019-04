Avellino, la vittoria dell'orgoglio: «Questa gente merita riscatto»

di Titti Festa

Comunque vada a finire, questa domenica nessuno la dimenticherà: perché più di mille persone in un campetto di Roma fanno effetto eccome, perché la meta è un po' più vicina, perché l'Avellino fa parlare di sé sempre e comunque. «Quello che più riempie di gioia me, la squadra e la proprietà spiega Giovanni Bucaro è aver visto oggi (eri ndr) l'entusiasmo dei tifosi, il loro calore e la loro emozione rifiorire. La speranza l'abbiamo tenuta accesa e continueremo a farlo fino alla fine. Questo pubblico soffre per le tante ingiustizie che ha subito la scorsa estate, merita riscatto e considerazione». I numeri d'altronde parlano chiaro. Siamo protagonisti di un girone di ritorno importante, lo dicono i gol fatti e subiti, le vittorie e soprattutto la quadratura che la squadra ha trovato in campo. I giocatori che sono subentrati per esempio sono stati decisivi, segno di un gruppo che ha la sua forza nell'unità, nella compattezza, nel carattere. Ma è sempre tutto nelle mani del Lanusei. Dipenderà tutto da loro visto che hanno cinque punti di vantaggio a quattro giornate dalla fine. A noi non resta che vincerle tutte e sperare. La differenza tra noi e i sardi? Sono stati più continui nel girone di andata rispetto a noi. Contro il Trastevere non è mancata la tensione. All'inizio continua Bucaro era più che giustificabile. Eravamo contratti ma poi siamo stati bravi a trovare il gol e da quel momento in poi è stato tutto più facile. Nella ripresa abbiamo sofferto pochissimo, alzato il ritmo nella seconda metà e il gol di Gerbaudo è stata la ciliegina sulla torta. Alfageme? Forse è arrivato poco lucido sotto porta. Ci può stare. L'ultima battuta è dedicata al rush finale. Ci aspettano quattro squadre che lottano per salvarsi ed è la cosa peggiore. Temo molto la Lupa Roma che oggi ( ieri ndr) ha riaperto il suo campionato. Ma ripeto sono felicissimo di aver sentito di nuovo forte l'entusiasmo dei tifosi che ho vissuto da calciatore e da allenatore in Lega Pro. Matteo Gerbaudo non nasconde assolutamente la sua gioia. Per il gol e non solo. Sono felicissimo. Lo aspettavo da tempo, l'ho cercato provandoci da fermo, con un tiro da fuori area poi è venuto da un contropiede creato grazie all'aiuto di Tribuzzi, e poi credo che dalla esultanza si capisca quanto ci tenessi. Dalla panchina Gerbaudo ha visto la squadra tosta. Anche quando il Trastevere ha fatto due gol, entrambi in fuorigioco, noi siamo stati bravi a gestire il momento difficile. Io quando entro cerco di spezzare la partita e dare il mio contributo. Dopo il gol il pensiero è stato uno. Che è stata dura questa stagione, l'inizio ed anche a gennaio non abbiamo vissuto un periodo positivo. Però non ci siamo abbattuti, abbiamo lavorato ed è bello comunque essere arrivati fin qui. Il centrocampista svela anche un retroscena. Avevamo fatto un patto tra di noi: sapevamo che vincere contro il Trastevere sarebbe significato tanto, ed anche che la Vis Artena in casa è un avversario duro che avrebbe messo in difficoltà il Lanusei. Se prima ci credevamo cento ora ci crediamo al centocinquanta per cento. Gianadrea De Cesare non contiene l'entusiasmo. Una vittoria fondamentale: i ragazzi e il pubblico sono stati davvero fantastici. Sperare che tutto, fino alla fine, è possibile è d'obbligo. Fabrizio Perrotti sostiene il patron dei lupi. I tre punti conquistati dai biancoverdi contro di noi sottolinea l'allenatore del Trastevere mettono pressione al Lanusei e tengono aperto il discorso promozione fino all'ultima giornata. I veri vincitori pero' sono stati i tifosi dell'Avellino: corretti, numerosi, calorosi, è ingiusto e assurdo vederli in serie D. Auguro a tutti loro di ritornare davvero dove meritano.

