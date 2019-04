L'Avellino sbanca Trastevere e avvicina il Lanusei in vetta

di Mauro Topini

Va all'Avellino lo scontro da "fuori i secondi" del girone G della serie D. I campani vincono infatti al Trastevere Stadium 2-0, sfruttando al meglio le occasioni capitate ai campani, che sono stati anche favoriti dall'annullamento di due gol al Trastevere. Decisioni che hanno convinto poco il presidente del Trastevere. «Mi piacerebbe rivedere le due azioni e valutare bene la decisione dell'arbitro», dice con molto fair play Pierluigi Betturri, mostrando la signorilità che da sempre lo contraddistingue anche in questa circostanza.

Betturri, che sottolinea come «la vittoria dell'Avellino non so se sia stata meritata, ma so che comunque andremo avanti per la nostra strada, provando a riprenderci i punti persi oggi in altre partite», prima del match con un gesto di grande sportività, applaudito anche da Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, presente sugli spalti dello Stadium, ha voluto premiare l'Avellino con una targa speciale, una serigrafia disegnata da Ugo Nespolo, artista di valore internazionale.

