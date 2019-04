L'Avellino lancia la volata finale: Bucaro ha problemi di abbondanza

di Marco Ingino

La squadra che vince di più (24) contro quella che, ad eccezione del derelitto e già retrocesso Anzio (27), perde di più (21). Avellino-Sassari Torres, oltre ad essere una sfida tra due squadre che non possono permettersi passi falsi per i rispettivi obiettivi, è anche la partita tra due club che non sono affatto abituati a dividersi la posta in palio. Ironia dei numeri, i sardi hanno in questa stagione pareggiato appena quattro volte, mentre gli irpini in cinque occasioni sono usciti dal campo senza essere né vincitori e né vinti. Insomma, per entrambe non esistono mezze misure e a maggior ragione non potranno esisterne domenica perché se l'Avellino (77) è condannato a vincere, per continuare la ricorsa disperata al Lanusei (79), la Torres (37) rischia di ritrovarsi nelle sabbie mobili dei playout pure con un pari dal momento che Ladispoli (36), suo maggiore antagonista, sarà di scena ad Anzio (17) contro un avversario già retrocesso in Eccellenza.



Camminando ormai da otto partite sulla corda tesa, nella consapevolezza che pure un pareggio potrebbe risultare fatale alla rincorsa, Giovanni Bucaro ha da ieri mattina fatto chiudere le porte del Partenio-Lombardi a tifosi, giornalisti e curiosi. La disposizione, più che essere figlia della scaramanzia, è prettamente tattica dal momento che pure in passato lo staff tecnico ha avuto modo di toccare con mano i facili cali di tensione del gruppo. Anche per questa ragione, fin dalla ripresa della preparazione di martedì, il tecnico di Palermo ha messo in guardia i suoi ragazzi dai pericoli che potrebbero trovarsi a correre contro una squadra disperata come la Torres. Pericoli che saranno più o meno gli stessi riscontrati contro l'Ostiamare, il Budoni e la Lupa Roma, avversari dei bassifondi della classifica domati con il minimo scarto, con tanta fatica e non pochi affanni. Di conseguenza pure l'allenamento di questa mattina, quello di domani pomeriggio e la rifinitura saranno svolti a porte chiuse.



