Baby Portici avanza in Coppa: blitz in rimonta a Fiuggi

di Raffaella Ascione

Successo in rimonta per il Portici, che sbanca Fiuggi e stacca il pass per i 16esimi di finale di Coppa Italia. Ampio turnover per gli azzurri, che affrontano i padroni di casa dell’Atletico con una formazione imbottita di giovani. Mister Chianese tiene infatti a riposo i big Improta, Di Prisco, Onda, Nappo, Arpino, Albanese e Guarracino, e convoca ben otto elementi del vivaio. Gara in salita dopo appena otto minuti, quando il Fiuggi si porta in vantaggio con un colpo di testa di Moriconi sugli sviluppi di un calcio dalla bandierina. I baby azzurri non demordono e riagguantano il pari dopo venti minuti con una caparbia incursione di Scala (classe 2002). Dalla mezz’ora Portici costretto in dieci per il rosso diretto rimediato da Imbimbo: l’inferiorità numerica non vale comunque a sedare la verve degli azzurrini, che allo scadere della prima frazione di gioco perfezionano la remuntada con Coratella, che insacca su assist di Scala – stavolta in versione assistman – protagonista di un’altra caparbia giocata in area.



Nella ripresa, sugli scudi il giovane Portiere Torino (classe 2000), che blinda la porta sventando tre nitide palle gol confezionate dai padroni di casa.



Ed ora agli azzurri tocca restare alla finestra in attesa della sfida – rinviata al 9 ottobre – tra Savoia e Fidelis Andria: possibile derby ai 16esimi, nel caso i bianchi s’impongano sui pugliesi.

