Giuntoli diesse e i baby del Napoli, così riparte il Bari di De Laurentiis

di Bruno Majorano

La due giorni del nuovo Bari è tutta qui e si sviluppa sull'asse Lazio-Puglia. Ieri a Roma, infatti, si è riunita la squadra, che avvolta nel più fitto mistero si è ritrovata al Mancini Park Hotel per iniziare la preparazione in vista di una stagione che seppur in ritardo rispetto alle dirette concorrenti, inizierà a breve. Oggi, poi, il secondo step: a Bari, infatti, sono attesi Aurelio e Luigi De Laurentiis per una conferenza stampa congiunta nella quale si potrebbe fare chiarezza sul futuro tecnico della squadra pugliese.



Tramontata la pista che portava a Edy Reja come direttore generale, le fila le stanno tesssendo Giuntoli e i suoi collaboratori più stretti. Al raduno di Roma, infatti, è apparsa la sagoma di Giuseppe Pompilio (braccio destro di Cristiano Giuntoli a Napoli) e con lui stanno lavorando anche Costi e Scala, entrambi uomini di fiducia del ds azzurro. Dal punto di vista delle scelte, allora, quella dell'allenatore è presto fatta: la guida del Bari è stata affidata a Giovanni Cornacchini che da calciatore ha giocato anche qualche partita nel Milan con Carlo Ancelotti, mentre da allenatore è stato seduto a lungo su panchine di squadre dilettantistiche.



La rosa sarà composta da molti giocatori giovani (piace il profilo del baby portiere Marfella del Napoli) ai quali affiancare qualche uomo di esperienza come i due centrali Mattera e Cacioli e il mediano ex Cosenza Calamai. L'esordio del Bari dovrebbe essere la settimana prossima in coppa Italia di serie D, ma l'impressione è che De Laurentiis possa ottenere il rinvio della gara per avere più tempo per pianificare il lavoro.

