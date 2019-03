Bari, 0 a 0 in casa della Palmese: doppia espulsione per i galletti

di Delia Paciello

Un match senza troppe emozioni al Lopresti: termina infatti 0 a 0 fra Palmese e Bari. I galletti hanno dominato il campo ma nessuna conclusione pericolosa mentre i padroni di casa si sono preoccupati principalmente di tenere salda la difesa. Solo nel secondo tempo, al 67’ Di Cesare regala qualche brivido con un colpo di testa da corner, ben parato da Barbieri. E poco dopo i calabresi provano a reagire: all’82’ Ouattara gira a volo in acrobazia, ma Marfella estrae un riflesso straordinario e salva.



Unico argomento di discussione la doppia espulsione fra le fila di Cornacchini: primo rosso a Quagliata per gioco pericoloso ai danni di Lavilla, poi tocca a Simeri all’86’ per comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro. Un solo punto in saccoccia in questa strana domenica primaverile per la squadra prima in classifica, che continua tuttavia a mantenere il primato indiscusso. Erano 11 i punti che mancavano prima di questa gara per festeggiare la matematica promozione in C, ora un passo in avanti verso il sogno dei tifosi biancorossi. E la corsa continua.

