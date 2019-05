Bari, finisce 0 a 0 la prima sfida di Poule Scudetto

di Delia Paciello

Dopo aver conquistato la serie C i galletti si affacciano alla fase finale del campionato e dopo ben 64 anni tornano a giocare per il titolo di campione d’Italia di serie D. La prima sfida di Poule Scudetto fra la prima classificata del girone I e la prima del girone H, l’Az Picerno, si è conclusa a reti inviolate. Davanti a un San Nicola stracolmo di tifosi entusiasti nonostante la fitta pioggia i ragazzi di Cornacchini hanno però dimostrato di volercela mettere davvero tutta: ci hanno provato infatti segnando una rete per tempo, puntualmente annullate per fuorigioco. Prima Di Cesare e poi Iadaresta, ma l’arbitro non ha convalidato nonostante i fortissimi dubbi degli spettatori, specie per il gol del centravanti campano.



Il Bari tuttavia si è mostrato da subito particolarmente offensivo. I lucani hanno risposto dopo il primo quarto d’ora con un tiro di Nannini finito sull’esterno della rete. Poi ci ha provato Picerno al 26’ evitando però lo specchio della porta. Nella ripresa ci ha provato ancora Hamlili per i biancorossi, senza riuscire a sbloccare il risultato. Al 79’ nuovamente gli avversari, con Gallon col destro contrastato in corner dalla difesa biancorossa. I galletti hanno assunto un atteggiamento ancor più offensivo con l’ingresso di Piovanello per Langella e Iadaresta per Brienza. All’87’ un debole tentativo di testa di Sambou parato senza affanni da Marfella. Più pericoloso invece il tiro di Vanacore, sul quale però l’estremo difensore dei galletti si è fatto trovare pronto. E durante i minuti di recupero il San Nicola è esploso ancora una volta a vuoto: sul calcio di Piovanello Coletta ha respinto corto sul pallone dove si è avventato Iadaresta battendo il portiere. Ma ancora offside per il direttore di gara.



E così il Bari dopo lo 0 a 0 tornerà in campo il 19 maggio allo stadio Partenio di Avellino contro gli irpini che hanno battuto il Lanusei nello spareggio per partecipare alla Poule Scudetto e regalare un sogno ai tifosi pugliesi che manca ormai da tempo.

