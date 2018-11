Bari irrefrenabile, batte il Città di Messina al San Nicola

di Delia Paciello

Il Bari vince e convince, e prosegue la sua striscia positiva che consolida il primato nel girone I della serie D. Finisce infatti 1 a 0 al San Nicola contro il Città di Messina, e il club di Luigi De Laurentiis si porta a quota 23 punti davanti allo scrosciante applauso dei tifosi biancorossi. Ancora una lezione di calcio della squadra di Cornacchini agli avversari; anche il gol di Floriano, arrivato al 33esimo del primo tempo nasce da una bellissima azione di gioco: Brienza inventa per Simeri che a sua volta mette al centro per il pronto inserimento del compagno, che non sbaglia e punisce il portiere siciliano.



Nonostante le assenze importanti la squadra pugliese dimostra carattere e tiene testa alla situazione: fuori sia il terzino Aloisi per infortunio, che l’attaccante Pozzebon e il difensore Mattera per squalifica. Niente però ferma i biancorossi, più volte vicini al raddoppio: brividi per il tiro di Simeri dal limite dell’area alla ripresa del secondo tempo, che cerca l’angolino basso ma esce di pochi centimetri alla sinistra di Paterniti. Poi ancora un’occasione per Simeri che raccoglie di testa la punizione tirata da Brienza, ma manda la palla leggermente alta sulla traversa. Sostituito a pochi minuti dal triplice fischio finale da Bollino, anche quest'ultimo offre speranze last minute ai tifosi, ma manda la palla fuori. I sei minuti di recupero concessi da Munerati non servono a cambiare le sorti della gara: i pugliesi fanno festa per i punti guadagnati sul campo che consacrano il Bari in un avvio di stagione ricco di emozioni e soddisfazioni.





