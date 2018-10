Il Bari di ADL vince e prova la fuga: tre gol al Locri secondo in classifica

di Delia Paciello

Questa volta il Bari non delude e riprende a tutto gas la marcia verso la promozione diretta in serie C, rallentata dai recenti pareggi con Turris e Marsala. Grazie alle reti di Pozzebon, dello scatenato Floriano e di Simeri i biancorossi mettono in tasca i tre punti davanti al caloroso pubblico del San Nicola. Uno scontro al vertice che non è riuscito a togliere la meritata imbattibilità alla squadra di Cornacchini, che si mostra sicura e padrona del campo fin dai primi minuti: già al 7’ infatti Floriano sguscia dalla sinistra e offre un cross rasoterra per l’accorrente Pozzebon che in scivolata insacca alle spalle di Pellegrino. Diverse occasioni per i pugliesi nel primo tempo, grazie alle incursioni di Piovanello che semina panico nei pressi dell’aria di rigore, servendo con precisione i compagni. Ma Bruzzese prova a metterci una pezza. Nulla può però al 37’ quando ancora con una grande azione dalla destra Piovanello prepara un cross al centro che innesca l’inserimento di Floriano, bravo ad appoggiare di testa alle spalle di Pellegrino.



Anche il secondo tempo si apre con numerose occasioni per i pugliesi, che dominano il match lasciando poco spazio al Locri, inerme davanti alle azioni dei padroni di casa. Al quarto minuto di recupero infatti arriva anche il terzo gol: a metterci la firma questa volta è Simeri su assist di Neglia. Un vero e proprio riscatto contro la seconda forza del torneo dopo i due piccoli passi falsi: una vittoria soprattutto di testa grazie all'approccio vincente e alla determinazione dei biancorossi che allunga il distacco e porta a quota 17 il punteggio dei primi in classifica.



E così dopo il successo di misura ottenuto con il Rotonda i calabresi tornano a casa a mani vuote: la corazzata Bari ha dimostrato di meritare la straordinaria affluenza allo stadio. Numeri eccezionali infatti: al San Nicola oltre 10.000 presenze sugli spalti di cui 386 ospiti. Sono 7.680 gli abbonati secondo i dati ufficiali, a fronte di 8.546 Ssc Bar Fan Club Cards. Circa 2.347 i paganti. E davanti a così tanti tifosi il Bari di De Laurentiis vince e convince: è aria di festa nel capoluogo pugliese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA