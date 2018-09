Bari, poker al San Nicola: De Laurentiis jr fa festa coi tifosi

di Delia Paciello

Il nuovo Bari di De Laurentiis non si ferma e continua a far gioire i suoi tifosi. La stessa formazione che ha vinto a Messina scende in campo per la prima stagionale in casa, non lasciando scampo alla Sancataldese: un match dominato quasi per tutti i 90 minuti dai biancorossi. Ad aprire le danze il gol di Neglia al 32’, che dopo neanche dieci minuti raddoppia facendo esplodere il San Nicola. Al 44’ del primo tempo Floriano sfiora addirittura il tris; ma il gol è solo rimandato: nella ripresa l’attaccante agguerrito salta il portiere e infila la palla in rete. Spazio in campo anche per Bollino e Piovanello, quest’ultimo al suo esordio ufficiale, che si posiziona nel trio di centrocampo al posto del coetaneo Langella. Per Bollino invece consueta posizione da ala dopo l’uscita dell’artefice del terzo gol. Pochi minuti di gioco per Pozzebon e Di Cesare che sostituiscono Simeri e Neglia. Niente da fare comunque per gli avversari: non basta il rigore concesso al 15’ del secondo tempo per fallo di Mattera, trasformato poi da Ficarrotta. Arriva infatti anche il poker: proprio Piovanello poco prima della fine vuole lasciare un bel ricordo della sua prima partita in serie D, e firma il quarto gol dei pugliesi. Finisce 4-1 dunque al San Nicola, e continua la festa biancorossa.



E così tutti pazzi per il Bari. Il richiamo incredibile dei tifosi è stato finora ricambiato dalle prestazioni della squadra in campo: oltre 10mila spettatori ad intonare il coro barese. L’accordo con Dazn e la partita trasmessa anche in diretta sulla nuova piattaforma non hanno infatti intaccato l’afflusso per lo spettacolo dal vivo: oltre settemila le fidelity cards vendute, così come gli abbonamenti che superano quota 6.100, mentre 2.460 sono i tagliandi staccati per il match. C’è aria di rivincita intorno alla compagine biancorossa e De Laurentiis sembra destinato ad essere l’artefice della rinascita: tutta la famiglia al completo infatti ad assistere al successo casalingo, con Aurelio, Luigi ed Edoardo pronti a gioire insieme al loro pubblico. E così si fa sempre più intenso il feeling con la tifoseria barese, pronta ad assistere ad un campionato pieno di emozioni e soddisfazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA