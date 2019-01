Bari, vittoria dedicata a Masinga: Sancataldese battuta in rimonta

di Delia Paciello

Inizio choc per il Bari, che dopo 8 minuti passa in svantaggio in casa della Sancataldese: il calcio di punizione dal limite tirato d’astuzia da Ficarrotta finisce sotto la barriera, lasciando inerme Marfella. I galletti però non si perdono d’animo e dopo un quarto d’ora arriva il pareggio. A metterlo a segno è Neglia, che come un falco raggiunge il pallone messo in mezzo da Floriano e lo spinge dentro sul secondo palo, portandosi a quota sette gol realizzati e raggiungendo così Simeri in vetta alla classifica interna marcatori della squadra di Cornacchini. Ma non c’è due senza tre: anche Floriano è deciso a raggiungere i compagni di squadra mettendo in rete il suo settimo gol: al 66’ i biancorossi concretizzano grazie allo spunto di Aloisi, che pesca in mezzo per Floriano bravo a deviare in porta.



Nella ripresa tocca poi a Marfella salvare il risultato: il portiere infatti si fa trovare pronto davanti ai tentativi del numero 10 avversario di bucare la difesa, ma nulla di fatto. Gli sforzi dei padroni di casa non riescono a cambiare le sorti del match, ormai in pugno ai galletti pronti a portare a casa l’ennesimo successo nella seconda giornata di ritorno del girone I.



Nonostante le grosse rivoluzioni del tecnico del Bari in una settimana in cui mezza squadra è stata alle prese con un’epidemia di influenza, resta invariato il primato biancorosso. La scelta del 4-4-2 dal primo minuto, con Ladaresta al centro dell’attacco supportato da Neglia come seconda punta e da Piovanello e Floriano sugli esterni e la pesante assenza di Hamlili a centrocampo non hanno condizionato la forza della squadra prima in classifica, che nonostante l’acceso finale e l'espulsione di Piovanello in panchina appena sostituito dall'allenatore, continua indisturbata la sua corsa verso la serie C.

