Bari, un altro stop: 1-1 a Marsala ma il primo posto resta ben saldo

di Delia Paciello

Una nuova battuta d’arresto per il Bari di De Laurentiis: dopo il pareggio con la Turris, finisce 1-1 anche in casa del Marsala. Il doppio passo falso non cambia però l’andazzo positivo della squadra: alla sesta giornata di campionato la compagine di Cornacchini conserva l’imbattibilità e si conferma ancora al primo posto in classifica. Ad aprire il match a favore dei pugliesi l’autorete di Benivenga al 43' del primo tempo: sugli sviluppi di un corner, Piovanello crossa al centro trovando la deviazione fortunosa di un difensore del Marsala. Ci aveva provato prima Cacioli al 21' con un colpo di testa servito su punizione dall’out di destra da Hamlili, finito poco sopra la traversa. Poi lo stesso Hamlili circa dieci minuti dopo ha ritentato con un’incursione da sinistra chiusa però da un intervento provvidenziale di Maraucci. La reazione degli avversari è arrivata con Tripoli che, lanciato verso l’area di rigore biancorossa trovando però la pronta risposta di Marfella. Nulla di fatto però per i padroni di casa, che chiudono il primo tempo con l’autogol che regala al Bari il meritato vantaggio.



Nella ripresa ci pensa però Prezzabile a colpire i biancorossi: al 58' sugli sviluppi di un corner battuto da Sekkoum arriva il colpo di testa che sorprende stavolta il portiere del Bari. Ma sorprende anche gli stessi siciliani, tanto che l’autore del gol viene subito punito dal direttore di gara per eccessiva esultanza. Poco dopo qualche altra polemica in campo per un presunto contatto in area che ha coinvolto Simeri: i galletti invocano il calcio di rigore, ma Bracaccini non è dello stesso avviso e lascia proseguire. Non è d’accordo neanche quando Cangiano cade in area di rigore, tanto che lo ammonisce per simulazione. Dopo un secondo tempo ricco di occasioni per entrambe le formazioni, la gara si conclude in pareggio e con tanto nervosismo.



E così l’anticipo delle 14.30, chiesto dal club di De Laurentiis per consentire ai biancorossi di prendere prima il volo di ritorno, non ha portato particolarmente bene alla squadra. Un solo punto portato a casa su un campo difficile, che di certo non potrà però strappare via il sorriso dal volto dei tifosi pugliesi: tante emozioni e soddisfazioni per il Bari che continua la salita. In fondo anche De Laurentiis lo ha detto: il sogno è vederlo presto in Serie A accanto al Napoli.

