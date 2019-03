Bari, vittoria combattuta col Castrovillari: la C è vicina

di Delia Paciello

Nervi tesi al San Nicola per una sfida che ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso: alla fine il Bari batte il Castrovillari per 3 a 1, non senza soffrire però. Al 32’ i biancorossi passano in vantaggio grazie a Hamlili che si avventa come un falco su una respinta di Brunetti e lascia partire un destro preciso dal limite dell’aria che non dà scampo a Galluzzo. Poco dopo però proprio l’italo-marocchino al suo primo gol stagionale tocca Consigli in area di rigore cercando di rubargli il pallone. Per l’arbitro Scarpa non ci sono dubbi: è penality. A trasformarlo è Puntoriere al 37’: ed è 1 a 1.



Nella ripresa anche al Bari spetta un rigore per un fallo del portiere rossonero che travolge Simeri su cross di Floriano. Ma è errore dal dischetto davanti al pubblico sbigottito. Non mollano però i galletti: diversi tentativi per i padroni di casa fino al 86’, quando Liguori si fa trovare pronto sul cross di Di Cesare beffando Galluzzo e segnando così il gol del 2 a 1. La gioia è incontenibile, al punto che Liguori viene ammonito per i troppi festeggiamenti. Ma il Bari sulla scia dell’entusiasmo continua ad attaccare e durante i 5 minuti di recupero mette a segno anche il 3 a 1 con Iadaresta.



Una gara ricca di suspense e un successo ottenuto con le unghie e con i denti dai ragazzi di Cornacchini. Un match equilibrato e combattuto grazie anche alla buona fase di interdizione della compagine calabrese che ha costretto gli avversari primi in classifica ad un grosso impiego di energia per assicurarsi i 3 punti utili per l’ormai prossimo salto di categoria. E infatti il Bari si avvicina sempre più alla matematica promozione in C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA