Battipagliese senza il Sant'Anna ​ il furturo del club è incerto

di Gerardo Lobosco

La Battipagliese dopo una salvezza giunta solo nel finale di stagione che le ha permesso di conservare l'eccellenza, torna a far parlare per il futuro del club che resta alquanto incerto. E le motivazioni di tale situazione che genera molta preoccupazione tra i tanti tifosi del club bianconero della piana del Sele, riguardano la mancanza di un impianto sportivo dove poter giocare.



Dopo aver dovuto abbandonare il Pastena e girovagare nel finale dello scorso campionato prima di ritornare a giocare nel vetusto Sant'Anna, tra l'altro a porte chiuse, in vista della prossima stagione è stata fatta richiesta da parte dei dirigenti battipagliesi proprio della gestione del vecchio impianto, e finora non è giunta nessuna risposta. E far andare su tutte le furie i dirigenti la decisione degli amministratori comunali di non inserire l'argomento all'orrdine del giorno del prossimo consiglio comunale in programma martedì 25.



E in una nota si evidenzia tutto il disappunto: " Nonostante le rassicurazioni- si legge - nel consiglio del 25 nn c'è traccia per la concessione del Sant'Anna alla Battipagliese. Così facendo salta l'ingresso di una nuova cordata, salta l'iscrizione al campionato, salta il calcio a Battipaglia: Aspettiamo gesti concreti non chiacchiere". Insomma per il club si profila un'altra estate bollente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA