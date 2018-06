Battipagliese futuro a rischio Il presidente Pumpo si dimette

di Gerardo Lobosco

Con una nota pubblicata sul sito ufficiale della Battipagliese 1929, il presidente Mario Pumpo, ha deciso di rassegnare le dimissioni dall'incarico. Tre le motivazioni addotte dal numero uno del club bianconero della Piana del Sele: Abbandono dell'amministrazione comunale; indifferenza della classe imprenditoriale della città e mancato rispetto degli accordi presi dalle precedenti gestioni. La decisione è arrivata come un fulmine a ciel sereno dopo che la squadra era riuscita a conquistare con molte sofferenze la permanenza nel campionato di eccellenza,finisce per gettare nello sconforto i tifosi della Battipagliese, i quali dopo due sole stagioni vedono di nuovo i fantasmi di un fallimento che rischia di far uscire la squadra dal panorama calcistico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA