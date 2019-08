Battipagliese, un tris di reti nel test con il Giffoni

di Gerardo Lobosco

La Battipagliese agli ordini dell'allenatore Gerardo Viscido, prosegue la fase di preparazione nell'impianto amico del Pastena dove ha sotenuto un test amichevole con il Giffoni Sei Casali, compagine di promozione. La formazione bianconera si è imposta col punteggio di 3-1, a rete sono andati Lopetrone, Giannattasio e Odierna, quest'ultimi due ancora in prova con la formazione della Piana del Sele, e nei prossimi giorni per loro è attesa la firma e in tale direzione sta lavorando il direttore sportivo Sergio Picarone. La squadra dopo due giorni di riposo riprenderà sabato 17 agosto la preparazione nel centro cilentano di Laurino. La prima gara in Coppa regionale con il Faiano si gioca domenica 1 settembre. Il campionato di eccellenza parte il 7 e 8 settembre.

