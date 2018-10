Biglietto nominativo: gli ultrà Turris disertano lo stadio San Nicola

di Raffaella Ascione

Non ci saranno gli ultrà della Turris al San Nicola, in occasione della sfida in programma domenica fra il Bari di De Laurentiis e l'undici di Fabiano. La decisione - che arriva dai gruppi Torre del Greco e Cattive Compagnie - è stata adottata in segno di protesta contro il biglietto nominativo, necessario per accedere al settore ospiti dell'impianto pugliese. Una scelta, quella di disertare, già adottata nelle precedenti occasioni - Taranto e Gravina - in cui era stata imposta la stessa prescrizione.



«In merito alla gara di Domenica al San Nicola di Bari - precisano gli ultrà corallini - teniamo a precisare per l'ennesima volta la nostra posizione, che resta la stessa: rinunciare a viaggiare con il biglietto nominale. Per noi ultras le trasferte sono tutte uguali, a prescindere dal blasone, a differenza di chi sta osannando questa partita dalla pubblicazione dei calendari».

© RIPRODUZIONE RISERVATA