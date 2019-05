Blitz Sarnese a Pomigliano, playout allo Squitieri contro il Nola

di Raffaella Ascione

Il Pomigliano saluta mestamente la serie D nel deserto di un Gobbato che ormai da due stagioni ha smesso d’esser la casa dei granata. Le speranze salvezza della Sarnese (foto ufficio stampa) passano invece per la sfida playout contro il Nola. Nel decisivo spareggio salvezza, i sarrastri – che hanno concluso la regular season a braccetto con i bruniani, a quota 36 – potranno contare sul fattore casalingo in virtù del miglior rendimento negli scontri diretti. Tra una settimana dunque, al Felice Squitieri, Sarnese e Nola si contenderanno la permanenza nel massimo campionato dilettantistico: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari, retrocederà la squadra col peggior posizionamento in classifica.



Al Gobbato - questo pomeriggio ultimo atto di campionato - è finita con un successo per 3-2 dei granata di Sarno: Pomigliano in vantaggio al 10’ con Girardi e subito ripreso da Maione; il nuovo vantaggio dei padroni di casa arriva ad inizio ripresa, con il secondo sigillo di Girardi, quindi le reti di Lepre e Sellitti, che consentono alla Sarnese di intascare tre punti che valgono oro, consentendo ai sarrastri di poter contare sul fattore campo nella sfida playout.

