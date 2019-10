Blitz Savoia al San Ciro: il Portici saluta la Coppa

di Raffaella Ascione

Il Savoia avanza in Coppa Italia nel segno di Romano e Scalzone. In un San Ciro deserto per disposizioni di ordine pubblico, i bianchi (foto ufficio stampa Us Savoia 1908) s’impongono su di un Portici animato dal fermo proposito di riscatto dopo il ko di Latina. Riscatto che però non arriva. Gli azzurri cadono nella ripresa ed incassano la quarta sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa.



Nella prima frazione di gioco, dopo un tentativo mal calibrato di Onda e due interventi di Marone su Giacobbe, è di marca oplontina la più ghiotta occasione da gol. Arriva allo scadere, quando Tascone tenta il tap-in sugli sviluppi di un calcio piazzato, centrando però la traversa. Portici intanto costretto a rinunciare ad Improta, infortunatosi alla mezz’ora.



Nella ripresa è il Savoia a premere con più insistenza sull’acceleratore. Non pungono Dionisi e Scalzone, non sbaglia invece Romano alla mezz’ora su assist di Sauliman. Il raddoppio arriva allo scadere con il solito Scalzone, che infila Marone con una parabola beffarda.



Savoia dunque agli ottavi di finale di Coppa Italia: i bianchi affronteranno la vincente tra Fasano e Taranto (gara in programma il 30 ottobre). Tesserati, intanto, ancora con le bocche cucite in virtù del silenzio stampa indetto domenica scorsa, dopo il pari interno contro il Messina.

