Bottigliette contro i tifosi siciliani: mille euro di multa al Portici

di Raffaella Ascione

Consistente il carico di nervosismo che ha fatto da contorno all’ultimo match in terra siciliana del Portici, tornato con una sconfitta che tiene adesso i vesuviani ai margini della zona play-off. Al Mazzola di San Cataldo l’atmosfera si è fatta calda lungo l’asse panchina azzura-settore di casa a cavallo tra primo e secondo tempo, tanto da far slittare di dieci minuti il fischio d’inizio della ripresa. Puntuale è dunque arrivata la raffica di sanzioni del Giudice Sportivo, che ha inflitto al club azzurro una multa di mille euro «per avere, gli occupanti la panchina, lanciato 2 bottigliette piene d'acqua all'indirizzo dei sostenitori della società ospitante».

Provvedimenti anche a carico dei tesserati. Inibito fino al 10 aprile il dirigente Angelo Iodice («per proteste nei confronti dell’arbitro»), mentre il tecnico Chianese sarà costretto lontano dalla panchina per un turno «per avere rivolto gesto irridente e provocatorio all'indirizzo dei sostenitori della società ospitante».

Resterà ai box in occasione della prossima sfida interna contro la Cittanovese il difensore Cretella, squalificato per un turno per recidiva in ammonizione.

