Branicki fa sognare San Tommaso, Cerone firma il pari Savoia

di Raffaella Ascione

Il Savoia non va oltre l’1-1 nella gara d’esordio del Partenio Lombardi contro la matricola San Tommaso. Irpini in vantaggio con Branicki, poi ripresi da una punizione di Cerone ad inizio ripresa.



Mister Parlato sistema i suoi con il consueto 4-3-1-2 (foto ufficio stampa), con Giunta a fungere da trequartista alle spalle del duo Diakite-Cerone. Prima, vera emozione al minuto 28, quando il San Tommaso trova ilo vantaggio: sugli sviluppi di un calcio di punizione laterale, la difesa del Savoia cicca il rinvio e Branicki è il più lesto a fiondarsi sulla sfera, firmando l’1-0. Il Savoia tenta la reazione con Diakite al minuto 37: il colpo di testa dell’avanti – sugli sviluppi di un calcio d’angolo – si spegne però sul fondo. Ghiotta occasione fallita allo scadere della prima frazione da Osuji, che di testa manca clamorosamente il bersaglio su assist dello stesso Diakite.



Nella ripresa, subito due cambi per il Savoia: entrano Tascone e Giacobbe, a rilevare – rispettivamente – Gatto e Giunta. Il pari arriva al minuto 9, con una pennellata su punizione di Cerone che non lascia scampo al portiere irpino. Il Savoia si affida alle incursioni di Diakite – innescato da Cerone – e Giacobbe, ma senza riuscire nella remuntada. Ultimo sussulto al minuto 45, quando Diakite – ancora lui – si trova tra i piedi la palla del possibile 1-2, ma nell’occasione è decisivo Casolare, abile a neutralizzare.



«Credo che se non avessimo fatto gol su punizione – commenta il tecnico Parlato – probabilmente avremmo perso. C’è qualcosa da correggere rispetto ai primi 45 minuti ma bisogna riconoscere meriti agli avversari, che hanno giocato con grande intensità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA