Cacciottolo illude la Sarnese: Croce firma la remuntada Gravina

di Giuliano Pisciotta

Alla Sarnese non bastano un buon primo tempo e la rete di testa di Cacciottolo del minuto 13 della prima frazione di gioco: successo in rimonta per il Gravina, che al Vicino ribalta l’iniziale svantaggio con una doppietta di rigore di Croce. Padroni di casa praticamente non pervenuti nei primi quarantacinque minuti di gioco, a fronte di una Sarnese ordinata e sorniona.

Altra storia però nella ripresa. Appena un minuto e Potenza ci prova in acrobazia, senza però inquadrare lo specchio della porta. Sei minuti più tardi spreca grossolanamente Chiaradia, che da posizione favorevole conclude sul palo esterno. Il pari gialloblù al 16’: il direttore di gara sanziona con il penalty il fallo di mano in area di Tortora; dagli undici metri l’esperto Croce sigla il pari. Al 26’ l’episodio che decide il match. Madi viene falciato in area, propiziando il secondo penalty di giornata: sul dischetto si porta di nuovo Croce, che firma la sua personale doppietta.

Il Gravina guadagna progressivamente campo e sfiora il terzo gol prima con Caponero (deviata in corner la staffilata del minuto 31) e Croce, pizzicato in off-side.



