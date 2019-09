Vincono Milan e Juve: battute Orobica e Sassuolo

di Giuseppe Mustica

Milan e Juve a braccetto in attesa di Fiorentina-Roma. Le rossonere di Ganz continuano a macinare gioco e hanno vita facile contro l'Orobica: 4-1 il finale con reti di Bergamaschi, Rinaldi, Giacinti e Hovland per le padroni di casa. Di Merli il gol della bandiera. Vince anche la Juve sul difficile campo del Sassuolo. Apre le danze Aluko allo scadere del primo tempo e poi Girelli la chiude con una doppietta nella seconda parte di gara. 1-3 al termine dei 90' con Sabatino che rende meno amaro il passivo. Arriva anche la prima vittoria dell'Inter contro l'Empoli. Alle ragazze di Attilio Sorbi basta il rigore di Marinelli nella prima frazione di gioco per portare a casa l'intera posta in palio e brindare così alla prima affermazione nella massima serie. Cantore e Glionna regalano la vittoria al Verona di Emiliano Bonazzoli contro una coriacea Florentia (2-1). In pieno recupero il gol di Martinovic che ha dato suspense alle battute finali. Chiude il quadro l'unico pareggio di giornata tra Tavagnacco e Bari: alla rete ospite di Novellino risponde al novantesimo Ivanusa.

