L'Avellino si accontenta: pari a reti bianche a Monterosi

di Marco Ingino

Il primo pareggio esterno dell'Avellino coincide con la prima mancata vittoria in casa del Monterosi. Alla fine il punto raccolto al Marcello Martoni accontenta tutti anche se i laziali scivolano al terzo posto e gli irpini si allontanano addirittura di un'altra lunghezza dalla testa della classifica. Il pari di ieri, però, in casa biancoverde è stato lo stesso accolto in maniera positiva soprattutto perché ha spezzato il trend negativo che, nelle ultime due trasferte, aveva visto la squadra irpina soccombere per 4 a 1 a Fregene, contro l'Atletico, e 3 a 0 a Civita Castellana contro il Flaminia.



Per la prima volta in questa stagione mister Archimede Graziani si è schierato a specchio con l'avversario adottando un anomalo 4-3-1-2 con Tribuzzi dietro Sforzini e De Vena. Di contro i padroni di casa, 4 vittorie consecutive al Martoni, hanno confermato lo schema degli ultimi tre anni ma sono rimasti per la prima volta a secco. Alla fine, come detto, il pari è stato la conseguenza logica di una partita equilibrata che l'Avellino avrebbe comunque potuto sbloccare almeno in un paio di circostanze. Ad inizio partita, infatti, Gerbaudo ha pennellato un cross perfetto per Sforzini ma il bomber di Tivoli, in campo stoicamente con un malanno muscolare, ha sbucciato la conclusione di testa da ottima posizione. Sul prosieguo dell'azione lo stesso Sforzini ha girato di poco al lato il cross di Tribuzzi. La replica del Monterosi è passata per i piedi di Gabbianelli che ha chiamato due volte all'intervento in corner Lagomarsini. Alla mezzora, invece, il sinistro chirurgico del numero 10 è uscito di un amen. Tutta qui la prima frazione di gara che ha visto l'Avellino lottare comunque con lo spirito di una provinciale su tutti i palloni.



Nella ripresa i biancoverdi hanno calato d'intensità lasciando l'iniziativa ai padroni di casa che, in un paio di circostanze, hanno fatto scorrere i brividi sulla schiena di Lagomarsini. Nella sostanza, però, sono stati due gli episodi che hanno messo in bilico il risultato. Sul fronte del Monterosi c'è stato un contatto in area tra Sabatini e Parisi che ha fatto gridare al rigore i biancorossi ma Delrio, figlio dell'ex ministro, ha fatto sorvolare. Da parte sua, invece, l'Avellino si è mangiato le mani per l'occasionissima capitata a De Vena che, a due metri dalla porta, si è fatto stregare da Frasca.



Senza nemmeno un difensore over a disposizione in panchina e con Morero, De Vena e Sforzini scesi in campo in condizioni menomate, la coperta dell'Avellino si è confermata cortissima. Malgrado ciò il presidente Claudio Mauriello ha confermato che per adesso non si tornerà sul mercato degli svincolati. Il centrocampista Di Paolantonio e i difensori Marchetti e Capitanio, contatti in settimana dal direttore sportivo Carlo Musa, non arriveranno più. La dirigenza ha deciso di attendere la riapertura delle liste di trasferimento del primo dicembre.



Questa mattina a palazzo di città ci sarà il confronto tra amministratori e dirigenti dell'attuale e del vecchio Avellino per parlare della gestione dello stadio Partenio-Lombardi: «Da parte nostra ha detto il presidente Mauriello c'è tutta l'intenzione di tornare nella nostra tana e non creare disagi ai tifosi. Perché tutto questo possa avvenire, però, c'è bisogno di creare condizioni quanto meno eque che, al momento, non intravedo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA