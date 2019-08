Esordio in trasferta per Turris e Portici, Savoia al Barbera all’undicesima

di Raffaella Ascione

Con un nuovo appuntamento in diretta Facebook, la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato - questo pomeriggio - il calendario delle prime tre giornate del prossimo campionato di serie D (il tabellone completo è stato ufficializzato poco dopo). Si comincia domenica 1 settembre.



Nel girone G, impegni esterni all’esordio per le due compagini campane. La Turris farà visita alla Vis Artena, mente il Portici sarà di scena a Cassino.



Nel turno successivo, i corallini ospiteranno - resta da stabilire dove, considerata la quasi certa indisponibilità del Liguori - il Pro Calcio Tor Sapienza, mente al San Ciro arriverà il Lanusei, che nella passata stagione ha conteso fino all’ultimo secondo la promozione all’Avellino.



Il derby è in programma alla sesta giornata: andata a Torre del Greco.

La Turris chiuderà il campionato a Cassino, mentre il Portici a Sassari, contro il Latte Dolce.



Nel girone I, il Savoia comincia con un derby: gli oplontini faranno visita al neo promosso San Tommaso, mentre la domenica successiva ospiteranno al Giraud il Castrovillari. Impegni esterni all’esordio anche per Giugliano e Nola, che saranno di scena, rispettivamente, a Castrovillari e Ragusa.

L’appuntamento col Palermo per l’undici di mister Parlato è in programma per l’undicesima giornata: primo round al Barbera.

