di Raffaella Ascione

Sono stati ufficializzati quest’oggi in diretta Facebook – sulla pagina della Lega Nazionale Dilettanti – i calendari dei nove gironi di Serie D.



Nel raggruppamento laziale, esordio in trasferta per l’Avellino, di scena a Ladispoli. La prima al Partenio-Lombardi, invece, contro l’Albalonga. Gli irpini chiuderanno la stagione a Latina, una tra le compagini meglio attrezzate del raggruppamento.



Nel girone H, in cui sono impegnate ben otto compagini campane, è subito derby al Campo Italia, dove i rossoneri del Sorrento ospiteranno il Gragnano di mister Campana. Esordio casalingo per Pomigliano (contro la corazzata Audace Cerignola), Gelbison (al Morra arriva la Fidelis Andria) e Granata (contro la matricola Fasano). Impegni in trasferta invece per il Savoia, che farà visita al Picerno di Giacomarro, per il neopromosso Nola, di scena a Francavilla, e per la Sarnese, che al Vicino sfiderà il Gravina.



Nel girone I, subito una sfida dal sapore di gran calcio al San Filippo-Franco Scoglio di Messina (foto in evidenza tratta dal profilo social del club peloritano), dove i padroni di casa dell’ACR ospiteranno il Bari targato De Laurentiis (sempre che il verdetto del Collegio di Garanzia del Coni, atteso per venerdì 7 settembre, non spalanchi ai galletti le porte della Serie C).



All’esordio potranno contare sul fattore campo Nocerina e Portici: i molossi affronteranno al San Francesco il Locri, mentre gli azzurri se la vedranno al San Ciro con il Castrovillari.



Esordio in trasferta per la Turris, che sarà di scena a Roccella. Per i corallini, due impegni estremamente probanti in rapida sequenza tra la quinta e la sesta di campionato: prima la gara del San Nicola contro i galletti e poi la sfida interna contro il Messina.

