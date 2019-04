Cammarota fa felice la Gelbison: vittoria in rimonta e salvezza vicina

di Gerardo Lobosco

La Gelbison che chiude la gara in nove uomini riesce a vincere il derby spareggio salvezza con il Gragnano e lo fa in rimonta imponendosi 2-1. Dopo aver chiuso in parità senza reti la prima frazione e con l'uomo in meno per l'espulsione giunta proprio allo scadere di Mejeri, nella ripresa i rossoblu cilentani di De Felice, nell'ultimo quarto d'ora dapprima vanno sotto di una rete grazie alla marcatura di Tascone, subentrato a Di Costanzo, ma dopo un solo minuto con Pipolo ristabiliscono la parità e poi restano addirittura in nove per l'espulsione di Esposito e con il doppio uomo in meno si va avanti, ma il Gragnano dopo sei minuti perde per la terza espulsione di giornata Ammendola che rimedia una doppia ammonizione e quando si profila il pareggio ad otto minuti dal 90' la Gelbison si procura un penalty che il capitano Cammarota, trasforma e regala una preziosa vittoria alla sua squadra.



La Gelbison ora guarda con più fiducia alle ultime due uscite con una situazione di classifica meno precaria e soprattutto si mette ad otto lunghezze proprio dal Gragnano che resta terzultimo con 29 punti, mentre la Gelbison sale a quota 37. Ora dopo la berve sosta si riparte dall'altra sfida salvezza con il Nola.

