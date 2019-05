Campilongo esalta il Savoia: «Che impresa, adesso divertiamoci»

di Raffaella Ascione

Una qualificazione playoff dal sapore d’impresa. Il blitz del Morra ha consentito al Savoia di spuntarla alla fine sulla Fidelis Andria, riscrivendo proprio all’ultima giornata un verdetto che pareva ormai segnato. Se la gode il tecnico oplontino Sasà Campilongo (foto ufficio stampa), esaltando l’impegno e la determinazione dei suoi. Armi che hanno consentito di acciuffare il quinto posto a dispetto delle oggettive difficoltà che hanno scandito l’intera stagione. «Impresa? Sì, considerato tutto quello che abbiamo dovuto affrontare. Abbiamo scalato una montagna di difficoltà – commenta il tecnico – sin dalle primissime fasi della mia esperienza su questa panchina. Mi riferisco ovviamente ai traslochi che abbiamo dovuto sopportare a causa della indisponibilità del Giraud. Da Torre Annunziata ci siamo spostati a Casalnuovo, quindi a Volla. Abbiamo sempre trovato un’ottima accoglienza, ma se per quattro mesi sei costretto ad allenarti su terreni di gioco di dimensioni ridotte, è poi inevitabile pagarne le conseguenze in partita. Il problema più significativo era però legato agli orari, che necessariamente dovevano incastrarsi con quelli dell’Afragolese e delle scuole calcio. Allenarsi sempre al mattino, alle 10.30, ci ha creato non pochi disagi, soprattutto tenuto conto del fatto che molti dei ragazzi erano costretti a levatacce per prendervi parte. Non ho mai potuto organizzare una doppia seduta il mercoledì e puntualmente è stato complicato reperire un avversario per le amichevoli del giovedì».



Quindi un riferimento alla componente ambientale. «Allenamenti e partite lontano da Torre Annunziata hanno inevitabilmente aumentato le distanze con la città, ma i tifosi hanno comunque trovato il modo di sostenerci, specie nelle ultime giornate. Il fatto che le presenze allo stadio siano state magari contenute va imputato anzitutto a questa distanza materiale che c’è stata con la realtà cittadina. Non abbiamo vissuto Torre Annunziata, ma nonostante questo il feeling si è creato ed abbiamo ricevuto sostegno. Non ero a conoscenza di queste criticità quando ho accettato la proposta del Savoia, ma mi ci sono adattato. Con i ragazzi si è lavorato tanto ed intensamente, sin dal primo giorno, anzitutto perché dovevo trasmettere loro la mia idea di intendere il calcio. Il mio è un sistema di gioco organizzato ed offensivo, sono abituato a costruire giocando la palla sempre da dietro e su questo abbiamo dovuto insistere parecchio. Anche a costo di esporci ad errori in partita, che naturalmente sono arrivati. Per tutti questi motivi, la nostra impresa è ancor più forte e significativa. È la prova tangibile di quanto i ragazzi abbiano creduto in me e nel nostro lavoro, dall’inizio alla fine. La loro disponibilità e la loro fiducia sono alla base della nostra impresa».



Ed ora al Savoia tocca misurarsi in gara secca con il Cerignola. «Adesso ci divertiamo. Abbiamo conquistato un obiettivo e vogliamo andare fino in fondo. Crediamo nelle nostre possibilità, pur sapendo di doverci misurare con una squadra fortissima. Il futuro? Non voglio parlarne adesso. Voglio stare tranquillo e pensare solo ai playoff. Quando ho detto di sì al Savoia, ho chiarito che avrei accettato la D solo in un’ottica programmatica, trovando in questo unità d’intenti con la società. Per adesso sto qui, vediamo cosa succede. Il nostro obiettivo sul campo l’abbiamo raggiunto».

