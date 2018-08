Caos Pomigliano: mercato fermo, Pipola e Ammaturo a confronto

di Raffaella Ascione

Dopo il disastroso esordio in Coppa Italia contro la Turris ed in attesa dell’avvio del campionato, non è il calcio giocato a tener banco a Pomigliano. Riemerge, prepotente, una crisi societaria che ad oggi rischierebbe di compromettere lo stesso percorso dei granata – inseriti nell’infuocato girone H - in campionato.



Un campionato riacciuffato in extremis dal Pomigliano grazie all’intervento del dimissionario Pipola, che dopo aver coperto i costi necessari per il perfezionamento dell’iscrizione, ha garantito la disponibilità di una struttura privata per gli allenamenti e la copertura di alcune voci di spesa (in particolare quelle relative all'organizzazione delle trasferte). Senza però partecipare alla gestione tecnica. L’ingresso nella compagine dirigenziale del diggì Ammaturo pareva aver messo fine alla grave crisi estiva (scattata lo scorso giugno con le dimissioni del patron), ma di fatto ad oggi il Pomigliano è rimasto fermo sul mercato, mettendo a disposizione di mister La Cava solo un manipolo di giovani volenterosi.



Una situazione che ha creato non poche tensioni nella città dell’Alfa e che ha finito col coinvolgere nuovamente l’amministrazione comunale, chiamata ancora una volta ad operare da tramite fra tutte le parti in causa.



Per martedì è in programma un incontro in Comune tra l’assessore Pasquale Sanseverino, il patron Pipola ed il diggì Ammaturo: un confronto che dovrebbe consentire di far luce sugli effettivi programmi societari e soprattutto sulla disponibilità delle risorse per farci fronte.



Non è escluso che il «caso» si risolva con un ritorno ai pieni poteri di Pipola, nonostante negli ultimi giorni abbia preso a circolare la voce di un interessamento dell’ex Savoia Altea. Soluzione, quest’ultima, che al momento pare meno concreta.

