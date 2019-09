Caparbia Turris: vittoria in rimonta a Ladispoli

di Raffaella Ascione

Caparbia rimonta Turris. I corallini passano di misura a Ladispoli nel segno di Longo e Forte, a segno con una doppietta: gara viva ed aperta sino al triplice fischio, nonostante il dominio territoriale – pressoché costantemente – esercitato dall’undici di Fabiano. Gara subito in discesa per i corallini, in vantaggio dopo appena dieci secondi con capitan Longo, che ruba palla, s’invola verso la porta ed a tu per tu con Savato lo infila di precisione. Il fulmineo vantaggio si rivela però un’arma a doppio taglio, infondendo probabilmente un’eccessiva dose di sicurezza negli ospiti: ne approfitta il Ladispoli, che al quarto d’ora pareggia i conti con Manoni, a segno con un agevole tap-in sugli sviluppi di una traversa di Di Mario. Ghiotta occasione di marca corallina al 25’, ma – sugli sviluppi di un corner – prima la traversa dice di no a Di Nunzio, poi il palo sbarra la via del gol a Riccio; la segnalazione del giudice di linea interviene alla fine ad invalidare la rete Da Dalt. Tre minuti e il Ladispoli la ribalta con Fagioli, che profitta del secondo svarione di giornata della retroguardia corallina. La reazione corallina è immediata. Aliperta scheggia la parte alta della traversa (corre il 37’), prima di pennellare un assist al bacio per Forte, che al 40’ firma il 2-2 con una gran conclusione in controbalzo. Allo scadere della prima frazione, Turris ad un passo dal tris con lo stesso Forte – sfera di un nulla sul fondo – e Da Dalt, che da posizione ravvicinata trova l’efficace opposizione del portiere.



Nella ripresa, dopo una doppia occasione targata Celiento, arriva il gol partita di Forte, che di testa, su traversone di Esempio, al minuto 22 fa esplodere il settore ospiti dell’impianto laziale e parte della tribuna centrale. Circa 400 i tifosi corallini presente al Sale, in parte sistemati in un angusto settore, in altra parte dirottati nella tribuna di casa.



«Quel gol fulmineo ci ha paradossalmente danneggiato – commenta nel post partita mister Fabiano – infondendo forse la convinzione di avere la gara in pugno. Ci ha trasmesso quella dose di presunzione che non deve mai esserci. Questo spiega le due ingenuità in occasione dei gol subiti, per i quali mi sono parecchio arrabbiato. C’è da dire, comunque, che nel primo tempo abbiamo prodotto tanto ed avremmo meritato di raccogliere di più. Nella ripresa abbiamo alla lunga patito il gran caldo, trovando meritatamente il vantaggio. In sostanza, così come siamo stati colpevoli nel compromettere la gara, alla fine siamo stati bravi a fala nostra. Tutti pensavano forse che oggi sarebbe stato semplice, ce ne torniamo con un necessario bagno d’umiltà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA