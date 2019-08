di Emiliano Papillo

Gran colpo di mercato per il Città di Anagni ripescato in serie D. Nella mattinata odierna ha firmato l'esterno d'attacco Emanuele Capuano, 22 anni protagonista lo scorso anno in maglia anagnina con sei splendidi gol e tanti assist. Capuano si stava allenando a Giulianova ma alla fine ha ceduto alla corte dell'Anagni dove lo scorso anno si è trovato molto bene. Emanuele Capuano nato a roma il 18/03/1997 cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Roma dal 2007-2008-2009-2010, FC Empoli 2011, SS Lazio 2012-2013-2014, in Spagna al Jumilla serie b2 nel 2015, Unicusano Fondi serie c nel 2016, Serie d Crema 2017, serie d Anagni 2018/19. Un rinforzo importante per mister Davide Mancone che ora attende l'arrivo del portiere di 18 anni ex Primavera della Roma, Alessio Giuliani e del centrocampista Colarieti. Sabato alle 17 amichevole a Paliano contro i locali neopromossi in Eccellenza. Il 18 esordio casalingo in Coppa Italia contro il Campobasso probabilmente a Colleferro.

