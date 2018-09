Caso Liguori: il consigliere Mele allerta la commissione Trasparenza

di Raffaella Ascione

Non si arrende il consigliere comunale Luigi Mele, nonostante la sua interrogazione – tesa a sostenere l’opportunità e la legittimità dell’affido diretto del Liguori alla Turris – sembra sia caduta nel vuoto, alla pari della richiesta dello stesso club, formalmente protocollata ormai dieci giorni fa.



«Pare proprio – spiega Mele – che l’amministrazione non abbia nemmeno preso in considerazione il contenuto dell’interrogazione che ho protocollato lunedì mattina. Nonostante fino a martedì prossimo ci sia ancora tempo per convocare il consiglio comunale e discutere quindi in assemblea della questione, non voglio lasciare nulla di intentato. In mattinata chiederò al presidente della commissione Trasparenza, Mario Buono, di indire una convocazione ad hoc sul caso Liguori. Saranno chiaramente convocati anche l’assessore al ramo ed il sindaco. Tempi? Entro l’inizio della prossima settimana dovrebbe esserci la convocazione, che se non altro servirà a rompere il silenzio e capire in che direzione vuole muoversi l’amministrazione».

