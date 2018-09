di Raffaella Ascione

Si è tenuto ieri mattina, a Palazzo Baronale, l’incontro – preannunciato nel post partita di domenica – tra il sindaco Giovanni Palomba, l’assessore allo Sport Gennaro Granato, il dirigente Ernesto Merlino ed il presidente della Turris Antonio Colantonio: sul tavolo della discussione, la questione relativa all’affidamento dello stadio Liguori sino al termine della stagione.

Da un lato, la proposta della Turris di procedere all’affido diretto dell’impianto di viale Ungheria fino a che non si daranno le condizioni per procedere ad una gara su base pluriennale, dall’altro la pubblicazione di un nuovo bando da parte dell’Ente - avvenuta proprio questa mattina ed avente ad oggetto l’affido dello stadio per la durata di 18 mesi - che prevede una modifica dello «schema di avviso già approvato con la determinazione dirigenziale n. 1568/2018... al fine di meglio precisare gli obblighi specifici del concessionario derivanti dall’applicazione del Regolamento comunale e di allineare puntualmente i criteri per la scelta dell’affidatario a quanto anche previsto dal medesimo Regolamento».



Con una nota ufficiale, la società corallina ha fatto sapere che «verrà formalizzata richiesta scritta per ottenere affidamento temporaneo dello stadio Liguori», esattamente come avvenuto a Bari e Messina, «auspicando che l’Amministrazione comunale approvi tale richiesta, almeno fino a quando non saranno terminati i lavori per le prossime Universiadi per poi procedere ad un bando definitivo».

Quindi – nemmeno troppo velato – l’appello lanciato nei confronti degli amministratori cittadini: «la Turris confida di avere in gestione il Liguori, avendo profuso grandi sacrifici nella programmazione della stagione calcistica 2018/2019,per garantire alla squadra il sostegno e la passione di tutta la tifoseria corallina».



Sulla vicenda è intervenuto il dirigente comunale Ernesto Merlino, chiarendo i margini di fattibilità della proposta del club corallino. «Una richiesta chiaramente tutta da verificare – spiega – necessitando di riscontri di carattere tecnico e giuridico. Ritengo in linea generale che le condizioni possano esserci, fatta salva una diversa – e sempre sovrana – volontà politica».

In un unico caso la richiesta di affido diretto della Turris potrebbe produrre l’effetto invocato da Colantonio. «La sola istanza della società corallina – continua il Dirigente – non varrebbe a sospendere la gara. Viceversa, nel caso in cui il Consiglio, in quanto organo di indirizzo, la valutasse positivamente, si potrebbe arrivare ad una revoca degli atti di gara. Resta però lo scoglio dei tempi ristretti. Al di fuori di questa ipotesi, alla scadenza dell’ultima proroga dovrò esperire gli atti di gara. Insomma, se la Turris intende concorrere per l’affidamento dello stadio, allo stato dei fatti dovrà partecipare alla prossima gara».

Lo stesso meccanismo verrebbe a prospettarsi nell’ipotesi in cui la società corallina intendesse in futuro candidarsi per un affido diretto pluriennale. «Il Consiglio, quale organo politico e deliberativo, dovrebbe appurarne i requisiti ed eventualmente decidere in tal senso», conclude Merlino.

