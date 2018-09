Turris, tiene banco il caso Liguori «Nessun parcheggio in area Distinti»

di Raffaella Ascione

Continua inesorabilmente a tener banco lungo l’asse società-Comune la questione Liguori. Nella giornata di martedì, la Turris ha provveduto a protocollare presso l’Ente una richiesta di affido diretto dell’impianto di viale Ungheria. Una richiesta rispetto a cui – se non altro sul piano della legittimità formale – si era espresso nell’immediato in termini positivi il dirigente preposto Ernesto Merlino.



Indica i possibili sviluppi, adesso, l’assessore allo Sport Gennaro Granato. «Cosa sarà di questa istanza? Non posso certo rispondere io, dal momento che a decidere è la maggioranza della compagine politica. Quel che posso dire è che provvederò personalmente a sottoporre la richiesta della Turris alla prossima riunione di maggioranza. A quel punto potrebbero darsi due possibilità. Si potrebbe decidere di dar corso all’istanza già nell’immediato e revocare (di nuovo) il bando per l’affidamento provvisorio dell’impianto, oppure si potrebbe procedere con questa gara e posticipare l’eventuale affido diretto alla Turris, di durata pluriennale, alla scadenza dei 18 mesi».

Secca la smentita dell’assessore rispetto ad una voce che ha preso a circolare con una certa insistenza in città, tanto da rimbalzare anche sui social, nei gruppi di riferimento di Torre del Greco. «Non c’è nessuna intenzione di realizzare un parcheggio a pagamento nell’area retrostante il settore Distinti dello stadio. Chiarito questo aspetto, ribadisco in linea generale che qualunque iniziativa che riguardi beni comuni passerà per procedure di evidenza pubblica, nel rispetto della collettività».



Nel frattempo, sembra inarrestabile in chiave mercato la società corallina. Dopo l’innesto in difesa dell’ex Catanzaro Francesco Di Nunzio – un passato tutto tra C e B -, il club del presidente Colantonio è sulle tracce di un altro pezzo da novanta. Stavolta destinato a far lievitare ulteriormente le – già estremamente notevoli – potenzialità del reparto avanzato. Il diesse Governucci ha infatti intavolato una trattativa con Antonio Letizia, classe 1987, anche lui reduce da un’esperienza al Catanzaro. Tanta serie C nel suo curriculum, con le maglie di Cosenza, Foggia, Reggiana e Matera. Una trattativa non agevole ma che attesta la volontà concreta del patron corallino di puntare ad un campionato estremamente ambizioso. Domani, intannto, il verdetto del Collegio di Garanzia del Coni da cui potrebbe dipendere l’immediato ritorno tra i professionisti del Bari di Adl.

In attesa – intanto – di conoscere l’avversario di Coppa Italia nei 32esimi di finale, la Turris si godrà una due giorni di riposo domenica e lunedì: ultimo allenamento sabato mattina al Liguori, poi la ripresa martedì pomeriggio in vista dell’esordio in campionato a Roccella.

© RIPRODUZIONE RISERVATA