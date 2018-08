Cavese, ancora un arrivo dal Licata: firma il centrocampista Tumbarello

di Giuliano Pisciotta

Si rimpingua la pattuglia di centrocampisti agli ordini del tecnico Giacomo Modica. La Cavese ha ufficializzato il tesseramento di Giorgio Tumbarello, 22enne interno sinistro di mediana, reduce da una stagione al Licata in Eccellenza. Tumbarello è cresciuto nel vivaio del Trapani, prima di passare al Budoni in Serie D nell'annata 2015-16. In seguito, il nuovo atleta biancoblu ha fatto ritorno in Sicilia al Marsala.

